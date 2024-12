Il sindacato Usb proclama uno sciopero generale per il 13 dicembre, coinvolgendo anche i lavoratori di Atm.

Il contesto dello sciopero generale

Il 13 dicembre si preannuncia come una giornata di grande agitazione a Milano, dove i lavoratori di Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale, incroceranno le braccia in segno di protesta. Questo sciopero generale, proclamato dal sindacato Usb, coinvolgerà tutte le categorie di lavoratori, pubblici e privati, e mira a mettere in luce le problematiche legate alle attuali politiche governative. La decisione di scioperare è stata presa in risposta a una serie di misure che, secondo i sindacati, stanno aggravando le condizioni di lavoro e di vita dei cittadini.

Le ragioni della protesta

Le motivazioni alla base di questa mobilitazione sono molteplici e si concentrano principalmente sulle scelte economiche e sociali del governo di Giorgia Meloni. I sindacati denunciano un aumento delle disuguaglianze e una crescente precarietà nel mondo del lavoro. In particolare, l’Usb ha sottolineato come le politiche attuate stiano portando a una concentrazione delle risorse verso un’economia di guerra, trascurando i diritti fondamentali dei lavoratori e dei cittadini. La nota diffusa dall’unione sindacale evidenzia la necessità di unire le forze per affrontare un sistema che, a loro avviso, sta portando il Paese verso una spirale di crisi e conflitto.

Le conseguenze per i trasporti milanesi

Il giorno dello sciopero, i disagi per i cittadini milanesi potrebbero essere significativi. Sebbene gli orari esatti di interruzione dei servizi di metro, bus e tram non siano stati ancora comunicati, è probabile che la circolazione dei mezzi pubblici sia compromessa per l’intera giornata. Le fasce di garanzia, tradizionalmente previste al mattino e nel primo pomeriggio, potrebbero non essere sufficienti a garantire un servizio adeguato. Inoltre, anche i treni regionali di Trenord potrebbero subire cancellazioni e ritardi, aumentando il malcontento tra i pendolari.

Le richieste dei lavoratori di Atm

All’interno di Atm, i lavoratori chiedono aumenti salariali significativi e una revisione delle politiche aziendali che, secondo loro, favoriscono una disparità tra i dipendenti. Le sigle sindacali come Al Cobas hanno espresso la loro contrarietà a premi che non rispondono alle reali necessità dei lavoratori, sottolineando l’importanza di un salario dignitoso per tutti. Le richieste includono anche il diritto a ferie adeguate e condizioni di lavoro più sicure. La protesta non è solo un grido di aiuto, ma anche un appello alla giustizia sociale, affinché venga riconosciuto il valore del lavoro e dei lavoratori nel contesto attuale.