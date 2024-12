Oggi Milano si prepara a una giornata di proteste e eventi, con massima attenzione alla sicurezza.

Un pomeriggio di protesta a Milano

Oggi pomeriggio, Milano si prepara a vivere una giornata di intensa attività sociale e culturale, con un folto gruppo di manifestanti che si muoverà per le strade della città. La manifestazione, che si svolgerà in concomitanza con la Prima della Scala, ha attirato l’attenzione di diversi gruppi, tra cui centri sociali, sindacati di base e collettivi studenteschi. Questi ultimi si sono uniti per esprimere il loro dissenso contro la guerra e il Ddl sicurezza, temi di grande attualità e rilevanza sociale.

Il corteo contro la guerra e il Ddl sicurezza

Il corteo, organizzato dalla ‘Rete Milano antifascista antirazzista meticcia e solidale’, partirà alle 15 da Porta Venezia. Questo evento rappresenta un’importante occasione per i manifestanti di far sentire la propria voce in un contesto di crescente preoccupazione per le questioni di sicurezza e giustizia sociale. Il prefetto Claudio Sgaraglia e il questore Bruno Megale hanno già definito un piano di sicurezza per gestire il flusso di persone e garantire l’ordine pubblico durante la manifestazione.

Il piano di sicurezza e i percorsi del corteo

Il percorso del corteo si snoderà attraverso alcune delle vie più centrali di Milano, da Corso Venezia a Via San Damiano, passando per Via Visconti di Modrone e Via Larga, fino a Piazza Missore. La manifestazione sfiorerà la ‘zona rossa’, dove sono stati predisposti blocchi di sicurezza intorno al Teatro alla Scala. Questo piano è stato messo in atto per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, in un giorno in cui la città è particolarmente affollata e vivace.

Attività collaterali e presidi di protesta

Oltre al corteo principale, ci saranno anche altre attività di protesta. Dalle 14 alle 16, un sit-in organizzato da ‘Ponte Atlantico’ si svolgerà in sostegno del popolo ucraino. Inoltre, alcuni attivisti del Cantiere hanno già annunciato un presidio davanti alla Scala, esponendo striscioni e utilizzando fumogeni per attirare l’attenzione sulla loro causa. La presenza di Anna Netrebko, soprano che interpreterà Donna Leonora nell’opera di Verdi, è stata oggetto di particolare contestazione, poiché è vista come sostenitrice del regime di Putin.