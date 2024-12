Un episodio insolito ha bloccato la circolazione della metro rossa, ma nessun ferito.

Un pomeriggio di disagi sulla metro M1

Domenica pomeriggio, la metro rossa di Milano, la M1, ha vissuto un episodio inaspettato che ha causato notevoli disagi ai passeggeri. Poco prima delle 18, un treno in arrivo alla stazione di Pero ha generato una fiammata, costringendo all’immediata evacuazione del convoglio e alla sospensione della linea tra Molino Dorino e Rho Fiera. L’incidente, fortunatamente, non ha provocato feriti, ma ha creato confusione e attese per i viaggiatori.

La causa dell’incidente: un ombrello sui binari

Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, la fiammata sarebbe stata causata da un ombrello che si trovava sui binari. Quando il treno è passato, ha trascinato l’ombrello, che è finito tra il terzo binario e la presa di corrente, generando così il contatto che ha portato alla formazione della fiamma e alla nube di fumo. I pompieri, insieme ai tecnici dell’ATM, sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei passeggeri.

Disagi e alternative per i passeggeri

La chiusura della linea ha costretto l’azienda di trasporto pubblico a sostituire i treni con autobus tra le stazioni di Molino Dorino e Rho Fiera. In un comunicato, l’ATM ha chiesto scusa ai passeggeri per il disagio e ha suggerito di utilizzare le linee S o i treni regionali come alternative per raggiungere Milano. Questo incidente è avvenuto in un momento particolare, poiché la Fiera ospitava ancora centinaia di visitatori per l’Artigiano in Fiera, aumentando così il numero di persone coinvolte nei disagi.

Alle 19.40, dopo un’attenta gestione dell’emergenza, la circolazione sulla M1 è tornata regolare, permettendo ai passeggeri di riprendere i loro spostamenti. Questo episodio, sebbene insolito, ha messo in luce l’importanza della sicurezza e della prontezza delle squadre di emergenza nel gestire situazioni critiche.