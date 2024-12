Un pedone travolto da un'auto mentre attraversava la strada: indagini in corso.

Il drammatico incidente in piazza Napoli

Sabato sera, un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità di piazza Napoli a Milano. Un uomo di 60 anni è stato travolto da una Mercedes mentre stava attraversando la strada. L’incidente è avvenuto poco dopo le 23, all’angolo con viale Carlo Troya, e ha avuto conseguenze devastanti per la vittima.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia locale, il pedone stava attraversando sulle strisce pedonali. Tuttavia, sono ancora in corso accertamenti per determinare se l’uomo avesse il semaforo verde al momento dell’incidente. L’impatto con la vettura, guidata da un 56enne, è stato descritto come violentissimo, tanto che il 60enne è stato sbalzato a metri di distanza e ha perso conoscenza immediatamente.

Soccorso e condizioni della vittima

Immediatamente soccorso da un’ambulanza e un’auto medica del 118, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, dove è arrivato in condizioni critiche. Al suo arrivo, i medici hanno constatato che era in coma e presentava gravi traumi alla testa, all’addome e agli arti inferiori. Il conducente della Mercedes, dopo l’incidente, si è fermato per prestare soccorso e ha collaborato con le autorità durante le indagini.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno attualmente esaminando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nell’area dell’incidente. Queste registrazioni saranno fondamentali per chiarire la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. La comunità è in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla salute della vittima e sull’esito delle indagini.