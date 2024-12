Un raid violento colpisce studenti a Milano, scatta l'allerta nelle scuole.

Un episodio inquietante

Mercoledì pomeriggio, Milano è stata teatro di un episodio di violenza che ha scosso la comunità scolastica. Tre studenti del liceo Severi Correnti sono stati aggrediti da un gruppo di circa venti persone all’uscita da scuola. Questo raid, avvenuto in via Arona, ha sollevato preoccupazioni non solo tra gli studenti, ma anche tra i genitori e il personale scolastico. La polizia è attualmente impegnata nelle indagini per identificare i responsabili di questo atto violento.

Dettagli dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, uno degli studenti, un 17enne di origine egiziana, è stato avvicinato dai rapinatori che gli hanno strappato lo zaino, contenente il portafoglio. Durante la rapina, il giovane è stato ferito alla gamba sinistra con un’arma da taglio, tanto da richiedere assistenza medica presso l’ospedale Fatebenefratelli. Gli altri due ragazzi, anch’essi di 17 anni, hanno tentato di difendere l’amico, ma sono stati aggrediti a loro volta. Prima di allontanarsi, gli aggressori, descritti come nordafricani, hanno minacciato le vittime promettendo un ritorno in numero maggiore il giorno successivo.

La risposta delle autorità

In risposta a questo grave episodio, le forze dell’ordine hanno intensificato la loro presenza nei pressi dell’istituto scolastico. Giovedì mattina, l’area è stata presidiata per garantire la sicurezza degli studenti e per prevenire ulteriori atti di violenza. La situazione ha generato un clima di paura tra gli studenti, che si sentono sempre più vulnerabili. La scuola, in collaborazione con le autorità, sta cercando di rassicurare gli studenti e le loro famiglie, sottolineando l’importanza della sicurezza e della prevenzione.