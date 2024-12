Il 13 e 15 dicembre si fermano i trasporti pubblici e aerei: ecco i dettagli

Il contesto dello sciopero generale

Il 13 dicembre si preannuncia come una giornata di grande disagio per i pendolari e i viaggiatori, con uno sciopero generale che coinvolgerà non solo il trasporto ferroviario, ma anche il trasporto pubblico locale, come metro, bus e tram. Questa mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali, tra cui Ugl, Filt Cgil, Uiltrasporti, Rsu e Cub Trasporti, e mira a richiamare l’attenzione su questioni lavorative e salariali che affliggono il settore.

Dettagli sullo sciopero aereo del 15 dicembre

Non solo il 13, ma anche il 15 dicembre il settore aereo sarà interessato da uno sciopero. I lavoratori del trasporto aereo, inclusi i dipendenti di Enav, Aviation Service e Techno Sky, incroceranno le braccia in diverse città. A Milano, i dipendenti di Enav si fermeranno dalle 13 alle 17, mentre a Catania e in altre località si prevedono fermate simili. Questo sciopero avrà un impatto significativo sui voli, causando ritardi e cancellazioni.

Le conseguenze per i viaggiatori

I viaggiatori devono prepararsi a possibili disagi e ritardi. Le compagnie aeree e le aziende di trasporto pubblico stanno già avvisando i passeggeri di controllare lo stato dei voli e dei servizi. È consigliabile pianificare in anticipo e considerare alternative per evitare inconvenienti. Inoltre, è fondamentale rimanere informati attraverso i canali ufficiali delle aziende di trasporto e dei sindacati per aggiornamenti in tempo reale.

Conclusioni e raccomandazioni

In un periodo di crescente tensione nel settore dei trasporti, è importante che i viaggiatori siano consapevoli delle date e degli orari degli scioperi. Prepararsi in anticipo e rimanere aggiornati sulle notizie può aiutare a mitigare i disagi. La mobilitazione dei lavoratori è un segnale forte delle problematiche che affliggono il settore, e la partecipazione attiva dei cittadini è essenziale per affrontare queste sfide.