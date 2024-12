Un'aula dedicata al docente amato, simbolo di passione e cultura

Un professore che ha lasciato il segno

Basilio Ioppolo, noto come “il prof bibliofilo”, ha rappresentato un faro di cultura e passione per la letteratura al liceo Beccaria di Milano. Originario della Sicilia, Ioppolo ha portato con sé non solo le sue conoscenze, ma anche un amore profondo per la lettura e l’insegnamento, che ha saputo trasmettere ai suoi studenti. La sua prematura scomparsa, avvenuta a soli 39 anni a causa di una malattia, ha lasciato un vuoto incolmabile tra i ragazzi e i colleghi che lo hanno amato e rispettato.

Un’aula per la memoria

In onore del suo contributo, il liceo Beccaria ha inaugurato un’aula intitolata “Locus Amoenus”, un luogo dedicato agli studenti per studiare, leggere e rilassarsi. Questa iniziativa è stata possibile grazie ai fondi raccolti dalla scuola e al supporto economico degli studenti del corso A, dove Ioppolo insegnava. L’aula non è solo un ambiente di studio, ma un simbolo della passione e dell’impegno che il professore ha sempre dimostrato nel suo lavoro. La preside Laura Gamba ha descritto l’inaugurazione come un momento “commovente, a tratti doloroso, ma prezioso”, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria di Basilio Ioppolo.

Testimonianze di affetto e gratitudine

Durante l’inaugurazione, gli studenti hanno condiviso numerose testimonianze che raccontano l’impatto che Ioppolo ha avuto sulle loro vite. Le sue lezioni non erano solo un modo per apprendere la letteratura, ma un’opportunità per esplorare il mondo e scoprire se stessi. La sua capacità di coinvolgere gli studenti e di farli sentire parte di un’esperienza unica ha reso ogni lezione indimenticabile. I ragazzi hanno ricordato come il professore fosse sempre disponibile ad ascoltare e a supportare, creando un ambiente di apprendimento stimolante e accogliente.

Un’eredità che continua a vivere

La figura di Basilio Ioppolo rimarrà per sempre impressa nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. L’aula “Locus Amoenus” non è solo un tributo alla sua memoria, ma un invito per le future generazioni a continuare a coltivare la passione per la lettura e l’apprendimento. La sua eredità vive attraverso gli studenti che, ispirati dal suo esempio, porteranno avanti i valori di curiosità e amore per la cultura. In un mondo in continua evoluzione, il ricordo di Basilio Ioppolo ci ricorda l’importanza di educare le menti e i cuori, affinché la sua passione per la letteratura non venga mai dimenticata.