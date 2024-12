Un sinistro stradale ha bloccato la circolazione in viale Zara, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Un incidente che ha scosso Milano

La sera di venerdì 6 dicembre, Milano è stata teatro di un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto in viale Marche. L’episodio ha avuto luogo intorno alle 22 e ha causato un blocco della circolazione su un intero isolato di viale Zara, creando disagi per gli automobilisti e i residenti della zona. Fortunatamente, le persone coinvolte non hanno riportato ferite gravi, ma sono state comunque trasportate in ospedale per accertamenti.

Dettagli dell’incidente

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un uomo di 26 anni e una donna di 31, entrambi trasportati dai soccorritori del 118. Due ambulanze e un’auto medica sono intervenute prontamente sul posto per prestare soccorso. I feriti sono stati portati al Policlinico e al San Raffaele, dove hanno ricevuto le cure necessarie. Le prime informazioni indicano che l’incidente potrebbe essere stato causato da una mancata precedenza, ma le indagini sono ancora in corso.

Intervento delle autorità

Gli agenti della polizia locale sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dei fatti. La situazione è stata gestita con efficienza, permettendo di ripristinare la circolazione in tempi relativamente brevi. Tuttavia, l’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale a Milano, in particolare riguardo alla convivenza tra veicoli a motore e motocicli, che spesso si trovano a fronteggiarsi in situazioni di rischio.