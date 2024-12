Un'operazione della polizia ha portato all'arresto di tre giovani algerini coinvolti in una serie di furti mirati.

Furti mirati a Milano: un modus operandi ben definito

Negli ultimi mesi, Milano ha visto un incremento preoccupante di furti mirati, in particolare negli aeroporti e nelle stazioni. I ladri, operando con un modus operandi ben definito, hanno preso di mira turisti e viaggiatori, approfittando della loro distrazione. Recentemente, la polizia ha arrestato tre giovani algerini, accusati di essere coinvolti in una serie di furti che hanno lasciato le vittime senza i loro effetti personali più preziosi.

La segnalazione e l’intervento della polizia

Il 6 dicembre, gli agenti dell’Unità di Polizia di Giudiziaria sono stati allertati per un furto avvenuto all’aeroporto di Linate. Un uomo di 36 anni ha denunciato il furto del suo trolley e dello zaino, entrambi contenenti oggetti di valore. Fortunatamente, il 36enne aveva installato un dispositivo Air Tag all’interno della valigia, che ha permesso alla polizia di localizzare rapidamente la refurtiva. La segnalazione indicava un appartamento in via Arquà, dove i ladri si erano rifugiati.

La scoperta della refurtiva e le indagini

All’arrivo sul posto, gli agenti hanno notato tre giovani che, alla vista della polizia, sono fuggiti all’interno dell’appartamento. Dopo un’irruzione, gli agenti hanno trovato un’ingente quantità di oggetti rubati, tra cui il trolley e lo zaino della vittima. Ulteriori indagini, supportate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno permesso di ricostruire altri furti avvenuti in diverse località di Milano, tra cui la stazione Centrale e via Dante. Le vittime, tra cui turisti cinesi e una donna americana, hanno subito furti simili, evidenziando un problema crescente di sicurezza nella città.

La risposta delle autorità e la sicurezza pubblica

Questa operazione ha messo in luce l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine e i cittadini. La presenza di dispositivi di localizzazione come l’Air Tag si è rivelata fondamentale per il recupero della refurtiva e l’arresto dei ladri. Le autorità stanno intensificando i controlli nelle aree più colpite dai furti, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti. La polizia invita tutti a prestare attenzione e a segnalare qualsiasi attività sospetta, contribuendo così a rendere Milano una città più sicura per tutti.