Due furti in negozi d'abbigliamento a Milano portano a sei arresti in un giorno.

Furti a Milano: un fenomeno in crescita

Negli ultimi mesi, Milano ha visto un incremento preoccupante dei furti nei negozi d’abbigliamento. Questo fenomeno, che colpisce non solo i commercianti ma anche i clienti, ha portato le autorità a intensificare i controlli e le operazioni di vigilanza. Il 6 dicembre, due furti avvenuti a distanza di pochi minuti hanno messo in luce la rapidità e l’organizzazione con cui operano i ladri. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, arrestando sei persone coinvolte in questi episodi.

Il primo furto: un colpo ben orchestrato

Il primo furto è avvenuto in via Tito Livio, dove tre individui di origine serba hanno tentato di rubare merce nascondendola sotto i propri vestiti. La loro azione è stata notata dai vigilanti del negozio, che hanno immediatamente allertato la polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno arrestato i tre ladri, tutti risultati irregolari sul territorio italiano. Uno di loro aveva già precedenti penali, il che ha aggravato la situazione. L’accusa formulata nei loro confronti è di tentato furto aggravato in concorso.

Il secondo furto: un gruppo di donne in azione

Poco dopo il primo intervento, la polizia è stata chiamata in via San Gregorio, dove tre donne italiane erano state fermate dai vigilanti di un altro negozio. Anche in questo caso, le ladre avevano cercato di nascondere capi d’abbigliamento nei pantaloni. Gli accertamenti hanno rivelato che una delle donne, una 57enne, era già sottoposta a sorveglianza speciale e aveva l’obbligo di dimora nel comune di Monza. Questo secondo episodio ha ulteriormente evidenziato come i furti siano spesso perpetrati da gruppi organizzati, che non esitano a mettere in atto strategie elaborate per eludere i controlli.

Le conseguenze e le misure di sicurezza

Questi eventi hanno sollevato interrogativi sulla sicurezza nei negozi e sulla necessità di implementare misure più efficaci per prevenire furti simili. I commercianti, preoccupati per la loro attività, stanno richiedendo un aumento della presenza delle forze dell’ordine nelle aree più colpite. Inoltre, è fondamentale che i clienti siano consapevoli della situazione e segnalino comportamenti sospetti. La collaborazione tra negozianti e polizia è essenziale per garantire un ambiente più sicuro per tutti.