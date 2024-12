Un controllo di routine si trasforma in un'importante operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Controlli di polizia nella zona Sempione

Giovedì sera, durante un’operazione di routine, gli agenti della sesta sezione della squadra mobile di Milano hanno effettuato controlli mirati nella zona di Sempione, precisamente tra viale Certosa, Teodorico e Scarampo. L’attenzione degli agenti è stata attirata da un uomo che si comportava in modo sospetto nei pressi di un’auto. Questo comportamento ha spinto i poliziotti a monitorare la situazione, portando a un intervento decisivo.

Il fermo e la perquisizione

Intorno alle 19, gli agenti hanno notato un 45enne avvicinarsi a un uomo di 35 anni, il quale sembrava aspettare qualcuno. Dopo un breve scambio, i due si sono diretti insieme verso un distributore di benzina in via Scarampo. Qui, il 45enne è sceso dalla sua auto per salire su quella del presunto spacciatore, per poi tornare indietro poco dopo. Questo movimento ha insospettito ulteriormente gli agenti, che hanno deciso di intervenire e fermare i due uomini.

Sequestri e arresto

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato addosso al 45enne una dose di cocaina, acquistata poco prima per un valore di 70 euro. Ma la scoperta più significativa è stata quella del 35enne, il quale aveva con sé ben 17 dosi di cocaina, per un totale di 14 grammi, oltre a 505 euro in contanti. Questi elementi hanno portato all’arresto dell’uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il contesto della lotta allo spaccio a Milano

Questo episodio evidenzia l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga a Milano. Le operazioni di controllo, come quella avvenuta in zona Sempione, sono fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare il fenomeno dello spaccio. La polizia continua a monitorare le aree più critiche della città, cercando di prevenire e reprimere attività illecite che minacciano la comunità.