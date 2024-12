Tre uomini di origini senegalesi arrestati per ricettazione di mezzi rubati.

Un’operazione dei carabinieri a Milano

Recentemente, i carabinieri hanno portato a termine un’importante operazione contro il traffico di scooter rubati a Milano e nel suo hinterland. Durante i controlli, sono stati fermati tre uomini di origini senegalesi, di età compresa tra i 20 e i 29 anni, accusati di ricettazione in concorso. L’operazione ha avuto inizio quando i militari hanno notato un furgone sospetto, un Ford Transit, durante un pattugliamento notturno. A bordo del veicolo, sono stati rinvenuti due scooter Honda Forza, risultati rubati.

Indagini e scoperte sorprendenti

Le indagini hanno rivelato un vero e proprio traffico di mezzi rubati, con un numero crescente di motocicli sottratti a legittimi proprietari. Dopo il fermo dei due uomini, i carabinieri hanno esteso i controlli all’abitazione di uno di loro, dove hanno trovato un terzo complice. All’interno del garage, sono stati scoperti ulteriori cinque motocicli, tra cui un Piaggio Beverly, altri due Honda Forza, un Honda SH e una motocicletta BMW R1250GS. Tutti i mezzi erano stati rubati nel mese di ottobre, principalmente a Milano e nei comuni limitrofi.

Restituzione ai legittimi proprietari

Grazie all’operazione dei carabinieri, tutti gli scooter e le motociclette rubate sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Questo intervento non solo ha portato all’arresto dei responsabili, ma ha anche contribuito a restituire la sicurezza ai cittadini milanesi, spesso preoccupati per l’aumento dei furti di veicoli. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione, intensificando i controlli per prevenire ulteriori episodi di furto e garantire la sicurezza pubblica.