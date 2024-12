La nuova strategia della polizia locale per garantire sicurezza e prossimità ai cittadini

Un nuovo approccio alla sicurezza urbana

La riorganizzazione della polizia locale di Milano segna un cambiamento significativo nella gestione della sicurezza urbana. Con l’obiettivo di aumentare la presenza degli agenti in strada, il Corpo ha implementato una serie di misure strategiche che mirano a migliorare l’efficacia degli interventi. Dallo scorso giugno, si è registrato un incremento medio di circa 28 pattuglie al giorno, con un’attenzione particolare ai turni serali e notturni. Questo aumento non solo mira a garantire una maggiore sicurezza, ma anche a creare un contatto diretto e costante con i cittadini.

I Ghisa di prossimità: un passo verso la comunità

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione dei ‘Ghisa di prossimità’, agenti dedicati che operano quotidianamente in dieci percorsi stabiliti in auto e a piedi. Questi agenti non solo presidiano gli incroci e i posti di controllo, ma si occupano anche di servizi nelle scuole e nei mercati, favorendo un’interazione diretta con la comunità. Con 216 agenti attivi ogni giorno, la polizia locale sta cercando di rispondere alle esigenze dei cittadini, creando un ambiente più sicuro e accogliente.

Controlli e interventi mirati per una città più sicura

Oltre alla presenza costante degli agenti, la polizia locale ha intensificato i controlli su vari fronti, dall’antiabusivismo commerciale alla sicurezza stradale. Con 78 agenti al mattino e altrettanti al pomeriggio dedicati a interventi su incidenti e controlli del territorio, la strategia si concentra su aree critiche e situazioni potenzialmente pericolose. Inoltre, sono programmati pattuglioni serali e notturni, con un focus particolare su velocità, abuso di alcol e uso di sostanze stupefacenti, per garantire una risposta rapida e efficace alle emergenze.

Questa riorganizzazione non è solo una risposta alle sfide attuali, ma rappresenta anche un impegno a lungo termine per migliorare la sicurezza e la qualità della vita a Milano. Con un saldo positivo di 242 vigili in più rispetto al 2021, la polizia locale dimostra di essere in continua evoluzione, pronta a rispondere alle nuove esigenze della città.