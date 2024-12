Il 7 dicembre, Milano si prepara a una manifestazione di protesta in occasione della Prima della Scala.

Un corteo di protesta nel cuore di Milano

Sabato 7 dicembre, Milano si prepara a vivere una giornata di intensa mobilitazione sociale. In concomitanza con la Prima della Scala, un evento di grande prestigio culturale, si svolgerà un corteo organizzato da centri sociali, attivisti pro Palestina e sindacati. L’appuntamento è fissato per le 15 in corso Venezia, dove si prevede la partecipazione di circa 1.500 manifestanti. L’obiettivo è chiaro: protestare contro le guerre e le politiche del governo Meloni, richiamando l’attenzione su temi di giustizia sociale e diritti umani.

La tensione sociale e la risposta delle autorità

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla manifestazione, sottolineando la necessità di mantenere alta l’attenzione in un momento di crescente tensione sociale. Le forze dell’ordine saranno schierate in modo da garantire la sicurezza, soprattutto nelle aree limitrofe alla “zona rossa” che circonda il teatro alla Scala. La manifestazione, preavvisata in questura, è sostenuta da una rete di organizzazioni che si oppongono a ogni forma di militarismo e oppressione.

Un appello alla cultura e alla partecipazione

Il comunicato di lancio del corteo invita tutti gli artisti, i musicisti e i cittadini a unirsi alla causa. “Questa è una chiamata a tutti i pirati e gli hacker della Cultura con la C maiuscola”, si legge nel documento. L’intento è quello di creare una “Prima popolare antimilitare”, un evento che non esclude nessuno e che si oppone all’idea di una cultura elitista e militarizzata. Gli organizzatori vogliono trasformare la manifestazione in un momento di celebrazione della diversità e della solidarietà tra i popoli.

Un messaggio di pace e giustizia

Il corteo del 7 dicembre non è solo una protesta, ma un forte messaggio di pace e giustizia. Gli attivisti chiedono di fermare ogni forma di genocidio e guerra, di lottare per la libertà del popolo palestinese e di tutti coloro che soffrono a causa delle politiche oppressive. “Inquiniamo, hackeriamo, sovvertiamo la Prima della Scala”, è il grido di battaglia del Cantiere, un centro sociale che si fa portavoce di una generazione stanca di guerre e ingiustizie. La manifestazione rappresenta un’opportunità per tutti di far sentire la propria voce e di unirsi in un coro di protesta contro le ingiustizie del mondo.