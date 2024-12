Un uomo di 40 anni è deceduto dopo essere stato travolto da un'auto.

La dinamica dell’incidente

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Pavia nella mattinata di venerdì, quando un uomo di 40 anni è stato investito da un’auto mentre si trovava sulla tangenziale. L’incidente è avvenuto attorno alle 5.30, lungo la rampa che collega la tangenziale ovest con quella nord. La violenza dell’impatto è stata tale che il pedone è stato scaraventato a diversi metri di distanza, lasciando i testimoni in stato di shock.

Intervento dei soccorsi

La conducente dell’auto, una donna di 29 anni, ha immediatamente allertato i soccorsi. Gli operatori del 118 sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, trovando l’uomo in gravissime condizioni. Trasportato d’urgenza al Policlinico San Matteo, il pedone è purtroppo deceduto alcune ore dopo il ricovero, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

Indagini in corso

Le autorità competenti, in particolare la polizia stradale di Milano Ovest, stanno conducendo accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. Resta da capire perché l’uomo si trovasse a piedi in un tratto di strada dove è consentito il transito solo a veicoli. Questo episodio riporta alla luce la questione della sicurezza stradale, in particolare per i pedoni che si trovano a camminare in aree ad alto traffico.

Un triste precedente

Questo non è il primo incidente mortale che coinvolge pedoni sulla tangenziale. Solo pochi mesi fa, un uomo di 41 anni era stato travolto e ucciso lungo la Tangenziale Est di Milano. Questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza delle strade e sull’adeguatezza delle misure di protezione per i pedoni. È fondamentale che le autorità prendano provvedimenti per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, affinché tragedie come queste non si ripetano.