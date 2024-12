Un incendio in un capannone a Gallarate ha causato gravi ustioni a Gustavo Rodriguez, padre della nota showgirl.

Un incendio che ha scosso la comunità

Questa mattina, un incendio è scoppiato in un magazzino situato in via Cappuccini a Gallarate, lasciando la comunità locale in stato di shock. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente, hanno colpito un capannone utilizzato come deposito. Il rogo è divampato intorno alle 12, in un’area che in passato ospitava una fabbrica tessile, e ha generato una densa colonna di fumo visibile a distanza. Questo evento ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi, con l’Agenzia regionale emergenza urgenza che ha inviato sul posto un’auto infermieristica e un’ambulanza.

Le condizioni di Gustavo Rodriguez

Tra le vittime di questo tragico incidente c’è Gustavo Rodriguez, padre della famosa showgirl Belen. L’uomo, di 65 anni, si trovava all’interno del magazzino al momento dell’incendio e ha riportato gravi ustioni. Dopo i primi soccorsi, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, per poi essere trasferito al Niguarda di Milano, dove è attualmente ricoverato nel reparto per grandi ustionati. Le prime informazioni indicano che Rodriguez ha subito ustioni di secondo grado al volto e alle braccia, ma le sue condizioni sono monitorate costantemente dai medici.

Le cause dell’incendio ancora da accertare

Le cause che hanno portato all’accensione delle fiamme sono ancora oggetto di indagine. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e di capire se ci siano responsabilità da attribuire a qualcuno. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno lavorato instancabilmente per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area circostante. La comunità di Gallarate si stringe attorno alla famiglia Rodriguez in questo momento difficile, sperando in una pronta guarigione per Gustavo.