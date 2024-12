Un guasto tecnico alla stazione di Milano Rogoredo provoca ritardi e disagi per i viaggiatori.

Un inizio di giornata difficile per i pendolari

Questa mattina, il 6 dicembre, i pendolari di Trenord hanno affrontato una situazione di grande disagio a causa di un guasto tecnico che ha colpito la stazione di Milano Rogoredo. In meno di due ore, decine di treni hanno subito ritardi significativi, creando caos e frustrazione tra i viaggiatori. Sui gruppi social dedicati ai disservizi ferroviari, come “Disservizi Trenord”, le segnalazioni si sono moltiplicate, evidenziando l’impatto di questo inconveniente su migliaia di persone.

Il guasto e le sue conseguenze

Il problema principale si è verificato alla stazione di Milano Rogoredo, dove un guasto ha bloccato la circolazione ferroviaria su più direttrici, in particolare quelle dirette verso Lodi e Pavia. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha comunicato che la circolazione era rallentata a causa di un inconveniente tecnico, avvisando i viaggiatori che avrebbero dovuto aspettarsi ritardi, variazioni e cancellazioni. Le prime segnalazioni parlavano di ritardi fino a 30 minuti, ma la situazione è rapidamente degenerata, coinvolgendo un numero crescente di treni.

La ripresa della circolazione e i danni subiti

Alle 7.50, RFI ha annunciato che la circolazione ferroviaria era tornata regolare, ma il bilancio dei disagi era pesante. I rallentamenti hanno interessato 9 treni ad alta velocità, 5 Intercity e 40 treni regionali, con 4 treni regionali limitati nel percorso e 4 cancellati. In totale, nelle prime ore del mattino, ben 62 treni hanno subito ritardi, creando un notevole disagio per i pendolari che si affidano quotidianamente al servizio ferroviario. Questo episodio mette in luce la fragilità del sistema ferroviario e l’importanza di una manutenzione costante per garantire la sicurezza e l’affidabilità del servizio.