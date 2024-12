Un furto ben orchestrato in una storica gioielleria milanese ha lasciato senza parole.

Un furto che sorprende

Milano, una delle città più affascinanti d’Italia, è stata teatro di un furto audace che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ieri mattina, in via Molino delle Armi, una coppia di ladri ha messo a segno un colpo in una storica gioielleria, “Il gioiello di pietra”, nota per la sua selezione di pietre preziose e gioielli di alta gamma. La scena si è svolta in un’atmosfera di normalità, con i ladri che si sono presentati come clienti interessati, ingannando il proprietario del negozio.

La dinamica del furto

Secondo le prime ricostruzioni, il titolare della gioielleria, un uomo di 53 anni, si è distratto per un attimo mentre i due ladri, un uomo e una donna, hanno colto l’occasione per afferrare un vassoio contenente 28 anelli dal valore complessivo di circa 50mila euro. La loro abilità nel distrarre il gioielliere è stata sorprendente: si sono comportati in modo affabile e gentile, creando un’illusione di normalità che ha permesso loro di portare a termine il piano senza destare sospetti.

Le indagini in corso

Nonostante la rapidità con cui i ladri sono riusciti a fuggire, il titolare ha immediatamente allertato le autorità. La polizia è ora al lavoro per identificare i responsabili, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo eventuali indizi. La descrizione fornita dal proprietario, che ha sottolineato l’eleganza e i modi affabili dei ladri, potrebbe rivelarsi cruciale per le indagini. Questo episodio mette in luce non solo la vulnerabilità dei negozi di lusso, ma anche l’astuzia di criminali che sanno come muoversi in ambienti di alta classe.