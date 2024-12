Due ladri ben vestiti rubano 28 anelli per un valore di 50mila euro a Milano.

Un colpo ben orchestrato

Giovedì mattina, Milano è stata teatro di un furto audace che ha lasciato tutti a bocca aperta. In via Molino delle Armi, una gioielleria è stata presa di mira da un uomo e una donna, entrambi italiani, che si sono presentati come clienti. La loro apparenza elegante e i modi gentili hanno ingannato il proprietario, un 53enne, che non ha sospettato nulla fino a quando non è stato troppo tardi. I ladri, approfittando di un momento di distrazione, hanno sottratto un vassoio contenente 28 anelli dal valore complessivo di circa 50mila euro.

La dinamica del furto

I due malviventi sono entrati nel negozio “Il gioiello di pietra” con l’intento di acquistare un gioiello, ma la loro vera intenzione era ben diversa. Dopo aver chiesto informazioni al gioielliere, sono riusciti a distrarlo con domande banali, mentre uno di loro si avvicinava al bancone. In un attimo, hanno afferrato il vassoio con i preziosi e sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce. Questo colpo dimostra quanto sia importante per i commercianti rimanere vigili e attenti, anche nei momenti di apparente normalità.

Indagini in corso

Subito dopo il furto, il proprietario ha allertato le forze dell’ordine, che ora stanno indagando per identificare i ladri. La polizia ha avviato un’indagine approfondita, esaminando le telecamere di sicurezza e raccogliendo testimonianze da eventuali testimoni presenti in zona. La descrizione dei ladri, fornita dal gioielliere, potrebbe rivelarsi cruciale per le indagini. La comunità locale è in allerta, sperando che i responsabili vengano catturati al più presto.