Un volo diretto a Milano Malpensa ha dovuto deviare a Roma per soccorrere un passeggero

Un volo in difficoltà

La serata di giovedì 5 dicembre ha visto un episodio di emergenza aerea che ha coinvolto il volo Wizzair W46392, partito da Jedda e diretto a Milano Malpensa. Durante il sorvolo dell’Abruzzo, l’equipaggio ha dovuto affrontare una situazione critica a causa di un’emergenza medica a bordo. La prontezza del comandante e del personale di volo ha permesso di gestire la situazione in modo efficace, garantendo la sicurezza di tutti i passeggeri.

La risposta dell’equipaggio

Il comandante, resosi conto della gravità della situazione, ha immediatamente contattato la torre di controllo per informare dell’emergenza. Grazie alla sua decisione tempestiva, l’aereo ha potuto deviare verso l’aeroporto di Roma Fiumicino, dove è stato predisposto un intervento medico. All’atterraggio, un’ambulanza era già in attesa per soccorrere il passeggero in difficoltà, dimostrando l’importanza della coordinazione tra l’equipaggio e i servizi di emergenza a terra.

Un volo che prosegue

Dopo aver garantito le necessarie cure al passeggero, il volo Wizzair ha potuto riprendere il suo percorso verso Milano Malpensa senza ulteriori problemi. L’azienda aerea ha rilasciato una dichiarazione in cui ha sottolineato l’impegno del proprio equipaggio nel fornire assistenza e supporto medico, evidenziando come la sicurezza dei passeggeri sia sempre la priorità assoluta. Questo episodio mette in luce l’importanza della preparazione e della professionalità del personale di volo, che è addestrato per affrontare situazioni di emergenza come questa.