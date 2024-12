Un appello alla comunità per proteggere i mezzi di soccorso e i volontari

Un problema ricorrente

Negli ultimi giorni, la croce verde di Baggio ha subito un grave attacco al suo operato. Quattro ambulanze sono state vandalizzate, con i vetri rotti e i mezzi resi inutilizzabili. Questo non è un episodio isolato, ma parte di una serie di atti vandalici che si ripetono da anni. I volontari, che dedicano il loro tempo al soccorso e all’assistenza, si trovano a dover affrontare non solo le difficoltà legate al loro lavoro, ma anche la frustrazione di vedere i loro mezzi danneggiati.

Un appello alla comunità

I volontari della croce verde hanno lanciato un appello alla comunità, chiedendo maggiore attenzione e rispetto per il loro operato. “Da oltre cinque anni siamo vittime di continui danneggiamenti dei nostri mezzi associativi”, hanno dichiarato. Questo è un problema che non riguarda solo l’associazione, ma l’intera comunità, poiché ogni ambulanze danneggiata rappresenta un potenziale ritardo nei soccorsi. La sicurezza dei mezzi di soccorso è fondamentale per garantire un intervento tempestivo in situazioni di emergenza.

Statistiche allarmanti

Dal 2019 ad oggi, la croce verde di Baggio ha registrato ben 15 episodi di vandalismo, sei dei quali solo nel 2024. Quattro di questi atti sono avvenuti nelle ultime tre settimane, un dato che mette in luce la gravità della situazione. I volontari si sentono impotenti di fronte a un fenomeno che sembra non avere fine. È fondamentale che la comunità si unisca per proteggere questi mezzi, che sono essenziali per il soccorso e la salute pubblica.

La risposta delle autorità

Le autorità locali sono state informate della situazione e si stanno attivando per garantire una maggiore sorveglianza nella zona. Tuttavia, è chiaro che la soluzione a lungo termine richiede un cambiamento culturale, dove il rispetto per il lavoro dei volontari e per i mezzi di soccorso diventi una priorità per tutti. La croce verde di Baggio rappresenta un pilastro della comunità, e ogni atto di vandalismo non è solo un danno materiale, ma un attacco al valore del volontariato e della solidarietà.