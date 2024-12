La Polizia di Stato ha arrestato 14 persone coinvolte in due associazioni criminali dedite allo spaccio di stupefacenti.

Un’operazione contro il traffico di droga

Questa mattina, la Polizia di Stato di Milano ha portato a termine un’importante operazione contro il traffico di droga, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia. Sono state eseguite due ordinanze di custodia cautelare che hanno portato all’arresto di 14 individui, di cui 6 italiani e 8 albanesi. Questi soggetti sono accusati di associazione a delinquere ai sensi dell’articolo 74 del DPR 309/90, per aver promosso e organizzato due associazioni criminali attive nelle zone di San Siro, Lampugnano, Baranzate e Bollate, dedite alla vendita e distribuzione di ingenti quantità di cocaina e hashish.

Le indagini e il modus operandi

Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato Bonola, sono scaturite da una precedente operazione di polizia giudiziaria denominata “Riqualifichiamo Selinunte”. Gli inquirenti hanno scoperto che entrambe le organizzazioni criminali erano ben radicate nel territorio milanese e si avvalevano di “cavallini”, ovvero corrieri, sia italiani che albanesi, per lo spaccio al dettaglio. Questi ultimi, privi di permesso di soggiorno, riuscivano a rimanere in Italia per 90 giorni, per poi tornare in Albania e rientrare con un nuovo visto, continuando così la loro attività illecita.

Supporto logistico e formazione per i corrieri

Ogni “cavallino” riceveva un supporto logistico completo per vivere a Milano, che includeva appartamenti arredati, vetture e telefoni. Inoltre, veniva fornita una sorta di “apprendistato” sulle modalità di spaccio, insegnando loro come contattare i clienti e raggiungerli sul territorio per la cessione della droga. Durante l’operazione, sono state indagate 21 persone, e la Polizia ha effettuato 10 arresti in flagranza, sequestrando 700 grammi di cocaina e 4 chilogrammi di hashish. Questo intervento rappresenta un passo significativo nella lotta contro il traffico di stupefacenti a Milano, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità organizzata.