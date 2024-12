Un grave incidente stradale ha coinvolto un giovane su monopattino elettrico a Sesto San Giovanni.

Un incidente che ha scosso la comunità

La serata di mercoledì 4 dicembre ha portato con sé un tragico evento a Sesto San Giovanni, dove un giovane di 20 anni è stato investito da un’auto mentre si trovava a bordo del suo monopattino elettrico. L’incidente è avvenuto intorno alle , in un’area trafficata lungo viale Italia, all’incrocio con via General Cantore. Questo episodio ha suscitato preoccupazione e tristezza tra i residenti, evidenziando i rischi associati all’uso dei monopattini elettrici nelle strade urbane.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo la strada quando è stato travolto da un’auto in transito. L’impatto è stato così violento da sbalzarlo a terra, facendolo cadere in modo drammatico. I testimoni hanno descritto la scena come straziante, con il ragazzo che ha subito un grave trauma al viso. La Centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza è intervenuta prontamente, inviando un’ambulanza e un’automedica in codice rosso per soccorrere il giovane.

Condizioni critiche e intervento medico

All’arrivo dei soccorsi, il giovane si trovava in condizioni critiche. I sanitari del 118 hanno immediatamente prestato le prime cure sul posto, prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Qui, è stato ricoverato in coma, con i medici che stanno monitorando attentamente la sua situazione. La gravità delle ferite subite ha sollevato preoccupazioni tra i familiari e gli amici, che attendono notizie sul suo stato di salute. Questo incidente mette in luce l’importanza della sicurezza stradale e della necessità di una maggiore attenzione da parte di tutti gli utenti della strada.

Indagini in corso

La Polizia Locale è intervenuta sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto. Le indagini sono fondamentali per comprendere le cause dell’incidente e per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro. La comunità di Sesto San Giovanni è in attesa di ulteriori aggiornamenti, mentre si mobilita per sostenere il giovane e la sua famiglia in questo momento difficile.