Un ragazzo di 20 anni è in coma dopo un incidente con un monopattino elettrico a Milano.

Un tragico incidente stradale

La serata di mercoledì a Sesto San Giovanni, un comune alle porte di Milano, si è trasformata in un incubo per un giovane di 20 anni, vittima di un grave incidente stradale. Il ragazzo, mentre si trovava a bordo di un monopattino elettrico, è stato investito da un altro veicolo in un impatto che ha lasciato tutti senza parole. L’incidente è avvenuto intorno alle 23, in un’area trafficata tra via General Cantore e corso Italia, dove la velocità e la distrazione possono facilmente trasformarsi in tragedia.

Le conseguenze dell’incidente

Il giovane ha riportato un trauma facciale così grave da richiedere un intervento immediato. I soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono giunti rapidamente sul posto, stabilizzando il ragazzo prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Qui, le sue condizioni sono state giudicate critiche, e attualmente si trova in coma, con i medici che monitorano attentamente la sua situazione. Questo incidente mette in evidenza i rischi associati all’uso dei monopattini elettrici, un mezzo di trasporto sempre più popolare ma che richiede attenzione e prudenza.

Indagini in corso

Le autorità competenti, tra cui la polizia stradale di Sesto San Giovanni, sono intervenute per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. Le indagini sono fondamentali per comprendere le cause esatte che hanno portato a questo tragico evento. Non è la prima volta che si registrano incidenti simili nella zona, e la questione della sicurezza stradale per i monopattini elettrici è diventata un tema di discussione urgente tra i cittadini e le autorità locali. Solo poche ore prima, un altro incidente ha coinvolto un motociclista di 40 anni, anch’esso in gravi condizioni e trasportato al Niguarda, evidenziando un preoccupante aumento degli incidenti stradali nella capitale lombarda.