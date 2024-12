Un motociclista e un pedone coinvolti in un sinistro che ha bloccato il traffico.

Un incidente che paralizza il traffico

Mercoledì 4 dicembre, poco dopo le 10 del mattino, un incidente stradale ha avuto luogo all’angolo tra viale Certosa e via Grosotto, causando notevoli disagi al traffico nella zona. Le autorità locali hanno segnalato lunghe code e rallentamenti, in particolare nei pressi del Portello, mentre i soccorsi si sono attivati rapidamente per assistere i feriti.

Dettagli sull’incidente

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un motociclista di 59 anni e un pedone di 77 anni. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il pedone sia stato urtato dal motociclista, ma la dinamica esatta è ancora oggetto di indagine da parte della polizia locale di Milano. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale: il pedone in codice giallo e il motociclista in codice verde, segno che le loro condizioni non destano preoccupazione.

Le conseguenze per il traffico

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, una porzione di via Grosotto e una parte di viale Certosa sono state chiuse al traffico. Questa situazione ha portato a un significativo aumento del traffico nella zona, con automobilisti costretti a trovare percorsi alternativi. Le autorità hanno invitato i cittadini a prestare attenzione e a rispettare le indicazioni fornite dagli agenti di polizia presenti sul posto.