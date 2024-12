La Polizia ferroviaria e locale intensificano i controlli per garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Un’operazione congiunta per la sicurezza

Martedì 3 dicembre, la stazione ferroviaria di Milano Rogoredo è stata teatro di un’importante operazione di controllo da parte della Polizia ferroviaria e della Polizia locale. L’iniziativa ha avuto come obiettivo principale quello di garantire la sicurezza dei viaggiatori e prevenire attività illecite all’interno e all’esterno dello scalo. Gli agenti della Polfer hanno concentrato i loro sforzi all’interno della stazione, mentre le forze di Polizia locale hanno esteso i controlli all’area esterna, utilizzando anche unità cinofile per un monitoraggio più efficace.

Risultati significativi dei controlli

Durante l’operazione, sono stati effettuati numerosi controlli che hanno portato a risultati significativi. Tre persone sono state sanzionate amministrativamente per possesso di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale. Inoltre, sono stati emessi tre daspo urbani, che vietano l’accesso alla stazione per un periodo di 48 ore. Un’altra persona è stata sanzionata per non aver rispettato un ordine di allontanamento, mentre un verbale è stato elevato a chi ha attraversato i binari, violando le norme di sicurezza. Queste misure dimostrano l’impegno delle autorità nel mantenere un ambiente sicuro per tutti i cittadini e i viaggiatori.

Sequestri e prevenzione della criminalità

Nel corso dei controlli, gli agenti hanno anche sequestrato 20 grammi di hashish e 4 grammi di cocaina, evidenziando la presenza di sostanze stupefacenti all’interno della stazione. Questi sequestri sono un chiaro segnale della lotta contro il traffico di droga e la criminalità che può infiltrarsi nei luoghi pubblici. Le operazioni di controllo non solo mirano a reprimere comportamenti illeciti, ma anche a creare un clima di sicurezza e fiducia tra i viaggiatori. La collaborazione tra Polizia ferroviaria e Polizia locale si è dimostrata fondamentale per il successo di queste iniziative.