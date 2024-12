Un episodio inquietante avvenuto nel tardo pomeriggio tra Vimodrone e Cologno Monzese.

Un’aggressione in pieno giorno

Nel tardo pomeriggio di lunedì 2 dicembre, un episodio di violenza ha scosso la tranquillità di Vimodrone e Cologno Monzese. Una donna di 33 anni, appena scesa dalla metropolitana, si stava dirigendo verso casa quando è stata aggredita su un ponte che collega i due comuni. L’aggressore, un uomo di 33 anni di origine egiziana e senza fissa dimora, l’ha avvicinata da dietro mentre si trovava sulle scale a chiocciola, un’area nota per la sua scarsa illuminazione e per le lamentele dei residenti.

La dinamica dell’aggressione

La vittima ha descritto momenti di terrore quando l’uomo l’ha spinta contro una recinzione, palpeggiandola e tentando di baciarla. Fortunatamente, il tempestivo intervento di due passanti ha permesso di allontanare l’aggressore. Una delle persone presenti ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112, mentre entrambi cercavano di fermare l’uomo. La situazione è stata ulteriormente risolta dall’arrivo di una pattuglia dei carabinieri, che transitava nella zona proprio in quel momento.

Le conseguenze legali

Il 33enne, colto sul fatto, non ha tentato di fuggire e per lui sono scattate le manette. L’accusa di violenza sessuale è grave e rappresenta un chiaro segnale della necessità di aumentare la sicurezza nelle aree pubbliche, soprattutto in quelle meno illuminate e frequentate. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei trasporti pubblici e nelle zone circostanti, evidenziando l’importanza di misure preventive per proteggere i cittadini.