Un uomo di 63 anni è stato trovato senza vita a Zogno, probabile caduta da un albero.

Il tragico ritrovamento

Martedì mattina, poco prima delle 9.30, la quiete di Zogno, un comune in provincia di Bergamo, è stata interrotta da una tragica scoperta. Un uomo di 63 anni è stato trovato senza vita in via Zergnone. La notizia ha scosso la comunità locale, che si è stretta attorno alla famiglia della vittima, in attesa di chiarimenti sulle circostanze della morte.

Le prime ipotesi sull’accaduto

Secondo le prime informazioni, l’ipotesi principale che si sta delineando è quella di una caduta da un albero. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire la dinamica dell’incidente. La scena è stata messa in sicurezza e i carabinieri sono intervenuti per avviare le indagini. La comunità è in attesa di ulteriori dettagli, mentre gli inquirenti lavorano per fare chiarezza su quanto accaduto.

Intervento dei soccorritori

All’arrivo dei soccorritori dell’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), non è stato possibile fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La situazione ha richiesto un intervento immediato, ma purtroppo i tentativi di soccorso sono stati vani. La notizia ha suscitato grande tristezza tra i residenti, che ricordano l’uomo come una persona benvoluta e rispettata nella comunità.