Controlli intensificati alla stazione di Rogoredo per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Un’azione congiunta per la sicurezza

La stazione di Rogoredo, un nodo cruciale per il trasporto pubblico, è da sempre sotto l’occhio vigile delle forze dell’ordine. Martedì mattina, un’operazione coordinata tra la Polizia Ferroviaria (Polfer) e la polizia locale ha avuto luogo per intensificare i controlli e garantire un ambiente più sicuro per i viaggiatori e i residenti. Questo intervento si inserisce in un quadro più ampio di misure di sicurezza che mirano a prevenire atti illeciti e a mantenere l’ordine pubblico.

Controlli all’interno e all’esterno della stazione

Durante l’operazione, gli agenti della Polfer hanno effettuato controlli approfonditi all’interno della stazione, mentre le unità di polizia locale, supportate da unità cinofile, hanno presidiato le aree esterne, inclusi il sottopasso e le fermate della metropolitana. Questa sinergia tra le forze dell’ordine ha portato a risultati significativi, tra cui l’individuazione di un soggetto per violazione dell’ordine dell’autorità. La presenza visibile delle forze dell’ordine ha avuto un effetto deterrente, contribuendo a creare un clima di maggiore sicurezza.

Risultati dell’operazione: multe e sequestri

Oltre ai controlli di routine, l’operazione ha portato all’emissione di multe nei confronti di tre individui trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Inoltre, sono stati emessi tre Daspo urbani, che impongono un divieto di avvicinamento alla stazione per un periodo di 48 ore. Un uomo è stato multato per aver violato un Daspo già in vigore, mentre un altro soggetto è stato segnalato per aver attraversato i binari, un comportamento pericoloso e vietato. Complessivamente, sono stati sequestrati circa 20 grammi di hashish e 4 grammi di cocaina, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga e nella tutela della sicurezza pubblica.