Temperature in calo e maltempo in arrivo: ecco le previsioni per Milano

Un’ondata di freddo in arrivo

Secondo gli esperti di 3Bmeteo, Milano si prepara a un’imminente ondata di freddo, con aria gelida proveniente dalla Groenlandia che investirà la città nei prossimi giorni. Le temperature minime si attesteranno intorno a zero gradi, portando con sé un vero assaggio di inverno. Questo cambiamento climatico è il risultato di un impulso di aria fredda di origine polare che ha già attraversato l’Inghilterra, per poi raggiungere anche la Francia e la Germania.

Le conseguenze del maltempo

Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo, ha spiegato che l’ingresso delle correnti sul Mediterraneo dalla Valle del Rodano sta causando un calo di pressione sul Mar Ligure. Questo fenomeno meteorologico sta dando vita a un vortice che, nei prossimi giorni, si sposterà verso sud. Con il passare del tempo, il vortice si approfondirà, interagendo con le acque più miti del Mediterraneo, e porterà a condizioni di maltempo, accompagnate da venti forti. Le regioni più colpite saranno quelle meridionali, in particolare Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, mentre il medio Adriatico subirà un impatto minore.

Temperature in calo e possibili nevicate

Le previsioni indicano che a Milano le temperature oscilleranno tra i 3 e i 10 gradi, con un picco di freddo previsto per sabato, quando il termometro potrebbe scendere fino a 0°C. Nell’hinterland, le temperature minime sono già scese sotto zero da diversi giorni, segnalando l’arrivo di un inverno rigido. Inoltre, è previsto un ritorno di nevicate in Appennino, a causa del calo delle temperature. Questo scenario invernale potrebbe portare a una serie di disagi, ma anche a paesaggi incantevoli, tipici della stagione fredda.