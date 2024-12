Intervento decisivo dei carabinieri per ripristinare la legalità nelle palazzine popolari.

Un intervento necessario per la sicurezza pubblica

Martedì scorso, i carabinieri hanno condotto un’importante operazione di sgombero a San Giuliano Milanese, precisamente nelle palazzine popolari di via della Repubblica. Questo intervento è stato autorizzato dalla prefettura, in seguito a un’attenta valutazione da parte del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia. La decisione di procedere con lo sgombero è stata motivata dalla necessità di ripristinare la legalità e garantire la sicurezza dei residenti.

La situazione degli appartamenti occupati

Il curatore fallimentare, incaricato di gestire gli immobili, ha segnalato che su un totale di 47 appartamenti nel complesso, 5 erano occupati abusivamente. Questi soggetti sono stati prontamente allontanati. Inoltre, altri 5 appartamenti erano occupati da nuclei familiari in difficoltà, con la presenza di minori. Per queste famiglie, sono state già individuate sistemazioni alternative, dimostrando così un’attenzione particolare verso le situazioni di disagio sociale.

Collaborazione tra le forze dell’ordine e i servizi sociali

Durante l’operazione, i carabinieri hanno collaborato con la polizia locale e i servizi sociali per garantire un intervento coordinato e efficace. È stata anche verificata la legittima occupazione di 179 appartamenti della stessa proprietà, assicurando che le azioni intraprese fossero in linea con le normative vigenti. Al termine delle operazioni, l’amministrazione comunale ha avviato immediatamente i lavori di messa in sicurezza di tutti gli alloggi, per garantire un ambiente sicuro e dignitoso per i residenti.