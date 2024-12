Un grave incidente stradale ha causato disagi significativi nel pomeriggio di mercoledì.

Un pomeriggio di caos sull’A4

Mercoledì pomeriggio, l’autostrada A4 in direzione Venezia ha vissuto un momento di grande caos a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante. L’incidente si è verificato attorno alle , nel tratto compreso tra le uscite di Cormano e Sesto San Giovanni Cinisello Balsamo. Le conseguenze sono state immediate, con lunghe code che si sono formate rapidamente, creando disagi per gli automobilisti in transito.

Dettagli sull’incidente

Secondo le prime informazioni, due uomini di 32 e 44 anni sono rimasti feriti nell’incidente, ma fortunatamente nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. L’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha prontamente inviato due ambulanze in codice rosso per prestare soccorso ai feriti. La situazione ha richiesto anche l’intervento della polizia stradale di Novate, che si è occupata della gestione del traffico e dei rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente.

Le ripercussioni sul traffico

Le lunghe code create dall’incidente hanno avuto un impatto significativo sul traffico, con automobilisti costretti a rimanere fermi per lunghi periodi. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano sono stati chiamati a intervenire per garantire la sicurezza della zona e per rimuovere i veicoli coinvolti. La situazione ha richiesto tempo per tornare alla normalità, con i conducenti che hanno dovuto affrontare ritardi considerevoli nei loro spostamenti.

Prevenzione e sicurezza stradale

Questo incidente mette in evidenza l’importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida, specialmente in autostrada. È fondamentale che gli automobilisti rispettino i limiti di velocità e mantengano la distanza di sicurezza per evitare situazioni pericolose. Le autorità competenti continuano a lavorare per migliorare la sicurezza sulle strade e prevenire incidenti simili in futuro.