Un'anziana di 82 anni è stata investita da un'auto e trasportata in codice rosso all'ospedale.

Un tragico incidente in via Amatore Sciesa

Nella mattinata di martedì 3 dicembre, un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Gallarate, in provincia di Varese. Poco dopo le 9, un’anziana di 82 anni è stata travolta da un’auto mentre si trovava in via Amatore Sciesa. L’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu) ha prontamente attivato i soccorsi, inviando un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, data la gravità della situazione.

Le condizioni della vittima

Le condizioni della donna sono apparse subito critiche. Dopo essere stata stabilizzata dai soccorritori, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Circolo di Varese. Secondo le prime informazioni, l’anziana avrebbe subito un grave trauma cranico e lesioni alle gambe, rendendo la sua situazione particolarmente delicata. La comunità locale è in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Indagini in corso

La polizia locale di Gallarate è intervenuta sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni riguardo all’automobilista coinvolto. Le indagini sono fondamentali per comprendere le cause di questo tragico evento e per garantire la sicurezza stradale nella zona.