Un uomo di circa 40 anni è in coma dopo un incidente in via Gallarate.

Un grave incidente stradale

Mercoledì sera, un motociclista di circa 40 anni ha subito un grave incidente in via Gallarate, a Milano. L’uomo ha perso il controllo della sua moto, cadendo all’altezza del civico 131 poco dopo le 19. Le circostanze che hanno portato alla caduta sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime informazioni, il centauro avrebbe fatto tutto da solo.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti due equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con ambulanze e automedica. Il motociclista è stato intubato sul posto e trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove attualmente si trova in coma. Le sue condizioni sono descritte come molto critiche, e i medici stanno monitorando attentamente la situazione.

Le indagini in corso

Le pattuglie della polizia locale sono arrivate sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari e gestire il traffico nell’area. Al momento, non è chiaro cosa abbia causato la perdita di controllo della moto. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire la dinamica dell’incidente. La comunità milanese è in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del motociclista e sulle cause di questo tragico evento.