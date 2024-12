Fares Bouzidi positivo al Thc, si cercano testimoni per chiarire la dinamica dell'incidente

La tragica notte di Ramy Elgaml

La notte di domenica ha segnato una tragedia a Milano, con la morte di Ramy Elgaml, un ragazzo di 19 anni, in un incidente stradale che ha scosso la comunità locale. Ramy viaggiava su uno scooter guidato da Fares Bouzidi, 22 anni, quando la loro corsa è finita in modo drammatico. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente ha ignorato l’alt di una pattuglia dei carabinieri, dando inizio a una folle fuga per le strade della città. La corsa si è conclusa in via Quaranta, dove il motorino è caduto, proiettando Ramy sull’asfalto, mentre non indossava il casco.

Le indagini e la ricerca di testimoni

Le indagini sono attualmente in corso per chiarire la dinamica dell’incidente. Un elemento chiave emerso è che Fares Bouzidi è risultato positivo al Thc, il principio attivo della cannabis. Questo ha sollevato interrogativi sulla sua capacità di guidare in sicurezza. Gli investigatori stanno cercando di determinare se ci sia stato un contatto tra il veicolo dei carabinieri e lo scooter o se il giovane abbia perso il controllo del mezzo a causa della velocità. Le telecamere di sorveglianza non hanno fornito informazioni chiare, e ora si cerca un testimone che potrebbe aver assistito all’incidente dal lato “giusto”.

Le conseguenze e le reazioni della comunità

La morte di Ramy ha suscitato una forte reazione nella comunità, con proteste che si sono verificate nel quartiere Corvetto, dove il giovane viveva. Martedì, Fares Bouzidi è stato dimesso dall’ospedale e posto agli arresti domiciliari, indagato per resistenza a pubblico ufficiale e omicidio stradale. Tuttavia, non è ancora stato ascoltato dagli investigatori. Oggi, mercoledì 4 dicembre, la comunità si riunirà per dare l’ultimo saluto a Ramy, con una cerimonia funebre prevista al cimitero di Bruzzano. La speranza è che le indagini possano fare chiarezza su quanto accaduto quella notte e portare giustizia per Ramy e la sua famiglia.