Indagini approfondite portano all'arresto di quattro uomini coinvolti in un furto a Lambrate.

Il furto in zona Lambrate

Sabato 17 agosto, la tranquillità del quartiere Lambrate di Milano è stata interrotta da un audace furto che ha portato all’arresto di quattro uomini italiani, di età compresa tra i 39 e i 45 anni. Questi individui, già noti alle forze dell’ordine, sono stati catturati dalla polizia della squadra mobile al termine di un’indagine meticolosa coordinata dai magistrati del VII dipartimento della procura di Milano. Il blitz della polizia è avvenuto in due fasi distinte, rivelando un piano ben congegnato da parte dei ladri.

La dinamica del furto

Secondo la ricostruzione fornita dalla questura, il furto è stato eseguito con precisione. Due ladri sono entrati in azione: uno di loro ha fatto irruzione nell’abitazione, mentre il complice lo attendeva all’esterno, fungendo da palo. Durante questa fase, i ladri sono riusciti a portare via oggetti di valore e le chiavi dell’auto parcheggiata. In un secondo momento, le chiavi sono state consegnate a due complici che, dopo aver preso possesso dell’auto, si sono allontanati rapidamente dalla scena del crimine.

Le indagini e le prove decisive

Le indagini hanno visto un attento esame delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e l’analisi dei tabulati telefonici. Un elemento chiave che ha contribuito a incastrare i ladri sono stati i vistosi tatuaggi, chiaramente visibili nelle riprese delle telecamere. Inoltre, la polizia scientifica ha esaminato l’auto rubata, rinvenuta successivamente, e ha trovato impronte digitali che sono state abbinate a uno degli indagati. Questi dettagli hanno fornito un quadro chiaro e inconfutabile delle responsabilità dei quattro uomini arrestati.