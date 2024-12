Funerali di Ramy Elgaml: un appello alla comunità e alle istituzioni

La comunità musulmana chiede maggiore attenzione per i giovani e il rispetto dei diritti.

Una cerimonia toccante al cimitero di Bruzzano

Oggi pomeriggio, una folla commossa ha partecipato ai funerali di Ramy Elgaml, un diciannovenne del Corvetto tragicamente scomparso in un incidente stradale durante un inseguimento con i Carabinieri. La cerimonia si è svolta al cimitero di Bruzzano, dove familiari, amici e membri della comunità si sono riuniti per dare l’ultimo saluto a un giovane che ha lasciato un segno profondo nella vita di molti.

Il padre di Ramy, assistito dall’iman di San Donato, Mohamed Sedky, ha guidato i presenti in un momento di riflessione e preghiera. La comunità ha dimostrato un forte senso di unità, sottolineando l’importanza di affrontare insieme il dolore e la perdita.

Un messaggio di speranza e cambiamento

Durante la cerimonia, l’iman Mahmoud Asfa ha espresso parole toccanti, sottolineando che la morte di Ramy dovrebbe fungere da catalizzatore per un cambiamento positivo nella comunità musulmana a Milano e in Italia. “Dobbiamo essere rispettosi e rispettati in questo Paese”, ha affermato, esortando le istituzioni a prestare maggiore attenzione ai giovani, affinché possano avere opportunità di lavoro e inclusione sociale.

Asfa ha messo in evidenza l’importanza dei giovani per il futuro del Paese, affermando che “un Paese senza giovani non ha nessun futuro”. Ha chiesto che i diritti dei giovani siano rispettati e che vengano forniti gli strumenti necessari per costruire una vita migliore. La comunità musulmana, secondo Asfa, è ricca di giovani desiderosi di contribuire allo sviluppo della società.

Il ruolo delle istituzioni e la richiesta di giustizia

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il presidente della Regione, Attilio Fontana, hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia di Ramy, sottolineando l’importanza della presenza delle istituzioni in momenti di lutto. Fontana ha annunciato un incontro con i genitori di Ramy, evidenziando il loro desiderio di evitare conseguenze di illegalità e il loro rispetto per la democrazia e le regole.

La comunità ha accolto con favore l’interesse delle istituzioni, ma ha anche richiesto un impegno concreto per affrontare le problematiche sociali che affliggono il quartiere del Corvetto. È fondamentale evitare che situazioni di disagio sociale possano degenerare in conflitti, come accaduto in altre realtà europee. La morte di Ramy deve servire da monito per tutti, affinché si lavori insieme per un futuro migliore.