La cerimonia funebre di Ramy Elgaml ha riunito amici e familiari in un momento di grande emozione.

Un momento di grande dolore

Il 24 novembre, la comunità ha dato l’ultimo saluto a Ramy Elgaml, un giovane egiziano di 19 anni tragicamente scomparso. La cerimonia funebre si è svolta nel cimitero di Bruzzano, dove amici e familiari si sono riuniti per onorare la sua memoria. Circa 200 persone hanno partecipato al rito, dimostrando un forte senso di solidarietà e vicinanza alla famiglia Elgaml in questo momento difficile.

La cerimonia e le parole dell’Imam

La funzione è stata officiata da un Imam, che ha sottolineato l’importanza di mantenere la calma e il rispetto durante il funerale. “Dobbiamo dare un’immagine realista e straordinaria della nostra comunità”, ha affermato, invitando tutti a rispettare le norme del paese. Tuttavia, la cerimonia ha vissuto momenti di tensione quando alcuni giovani si sono avvicinati alla fossa, richiamando l’attenzione dell’Imam, che ha chiesto loro di allontanarsi per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di sepoltura.

Indagini in corso e responsabilità

Le indagini sulla tragica morte di Ramy continuano, con particolare attenzione all’eventuale responsabilità dei carabinieri coinvolti. La corsa dello scooter, guidato da Fares Bouzidi, è iniziata quando i due giovani hanno ignorato un posto di blocco, culminando in un incidente mortale in via Ripamonti. Dall’autopsia è emerso che Ramy è deceduto a causa di una lesione all’aorta, mentre Fares è risultato positivo al Thc durante gli esami. Le autorità stanno ora cercando un possibile “super testimone” che possa fornire ulteriori dettagli su quanto accaduto quella notte.