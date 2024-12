Un uomo di 60 anni perde la vita in un incendio scoppiato in un appartamento.

Un drammatico incendio in un’abitazione

La notte del 3 dicembre, un tragico incendio ha colpito un appartamento nel comune di Bresso, lasciando una scia di dolore e preoccupazione tra i residenti. Le fiamme sono divampate intorno alle 2.30, avvolgendo rapidamente l’abitazione situata al secondo piano di un edificio in via Roma 97. Tre fratelli si trovavano all’interno della casa quando il rogo ha preso piede, ma solo uno di loro è riuscito a salvarsi.

Le vittime e i soccorsi

Il bilancio dell’incendio è tragico: un uomo di 60 anni ha perso la vita, mentre un altro fratello è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove le sue condizioni sono state giudicate particolarmente critiche. Il terzo fratello, fortunatamente illeso, è stato accompagnato all’ospedale Bassini in codice verde per accertamenti. L’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo, con circa 20 uomini impegnati nelle operazioni di spegnimento e soccorso. Le squadre hanno utilizzato diverse attrezzature, tra cui auto pompe e un’auto scala, per domare le fiamme e mettere in salvo le vittime.

Cause dell’incendio e indagini in corso

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe partito dalla cucina. Il Nucleo investigativo antincendio è stato attivato per indagare sull’accaduto e chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragedia. Fortunatamente, non è stata necessaria l’evacuazione dell’intero edificio, ma la presenza dei carabinieri ha garantito la sicurezza della zona durante le operazioni di soccorso.