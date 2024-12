Un episodio di follia sul treno ha causato il panico tra i passeggeri, sei persone soccorse.

Un pomeriggio di terrore sul treno

Nel pomeriggio di lunedì, un normale viaggio sul treno Erba-Milano Cadorna si è trasformato in un incubo per circa un centinaio di passeggeri. La carrozza, affollata di viaggiatori, è stata evacuata alla stazione di Cesano Maderno, in provincia di Monza, a causa di un episodio inquietante: qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino all’interno del vagone. Questo gesto sconsiderato ha generato attimi di panico e confusione tra i passeggeri, costretti a lasciare il treno in fretta e furia.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’accaduto, sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Sei persone sono state soccorse per fastidi agli occhi e alla gola, sintomi tipici dell’esposizione a sostanze irritanti come lo spray urticante. I soccorritori hanno lavorato rapidamente per garantire la sicurezza dei passeggeri e fornire le cure necessarie a chi ne aveva bisogno. La situazione, sebbene critica, è stata gestita con efficienza, evitando conseguenze più gravi.

Le ripercussioni sul traffico ferroviario

L’evacuazione della carrozza ha avuto ripercussioni significative sul traffico ferroviario regionale. L’interruzione forzata del servizio ha causato ritardi e disagi per molti viaggiatori, costringendo le autorità a riorganizzare le corse e a fornire informazioni aggiornate ai passeggeri in attesa. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei trasporti pubblici e sulla necessità di misure preventive per evitare simili atti di vandalismo in futuro.