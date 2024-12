Un operaio di 40 anni è rimasto gravemente ferito in un cantiere a Milano, indagini in corso.

Un grave incidente in corso Matteotti

Martedì 3 dicembre, nel pomeriggio, un drammatico incidente sul lavoro ha scosso Milano. Un operaio di 40 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando in un cantiere situato in corso Matteotti. L’episodio è avvenuto poco prima delle 15.30 e ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime informazioni fornite dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu), l’uomo ha subito una profonda ferita alla gamba. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte della questura, che sta cercando di ricostruire quanto accaduto. Testimoni presenti sul luogo hanno riferito di aver udito un forte rumore, seguito da urla di aiuto, ma i dettagli rimangono poco chiari.

Intervento dei soccorsi e condizioni dell’operaio

Il personale del 118 è giunto rapidamente sul posto e ha prestato i primi soccorsi all’operaio ferito. Vista la gravità della situazione, l’uomo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Milano. Le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita. Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza nei cantieri e sull’importanza di rispettare le normative di sicurezza sul lavoro.