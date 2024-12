Furto aggravato a Nova Milanese: arrestato un 32enne romeno

Un intervento tempestivo dei carabinieri ha portato all'arresto di un ladro a Nova Milanese.

Un furto sventato dai carabinieri

La notte del 27 novembre, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Desio hanno sventato un furto aggravato a Nova Milanese, arrestando un 32enne di nazionalità romena. L’operazione è stata avviata dopo una segnalazione al numero di emergenza 112, che ha allertato le forze dell’ordine riguardo a movimenti sospetti all’interno di un’azienda situata nella zona industriale. Grazie alla prontezza degli agenti, è stato possibile intervenire in tempo per fermare il ladro.

La fuga e l’arresto

All’arrivo dei carabinieri, gli agenti hanno notato un furgone che stava cercando di uscire dal cancello dell’azienda. Alla vista delle divise, i due occupanti del veicolo hanno tentato di fuggire. Mentre uno di loro è riuscito a dileguarsi, il conducente, il 32enne romeno, è stato prontamente bloccato. La perquisizione del furgone ha rivelato la presenza di 17 pedane da ponteggio, rubate poco prima dall’interno dell’azienda. Questo ritrovamento ha confermato le accuse di furto aggravato nei confronti dell’arrestato.

Le conseguenze legali

Dopo l’arresto, il 32enne è stato portato in caserma e, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Monza, è stato processato per direttissima. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre il furgone utilizzato per il furto è stato posto sotto sequestro. Questo episodio mette in evidenza l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità, sottolineando come un semplice allerta possa portare a risultati significativi nella lotta contro il furto e l’illegalità.