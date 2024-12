La cerimonia di addio per il giovane egiziano si svolgerà domani al cimitero di Bruzzano.

Un tragico evento che ha colpito Milano

La città di Milano si prepara a dare l’ultimo saluto a Ramy Elgaml, un giovane di 19 anni originario dell’Egitto, tragicamente scomparso in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 novembre. La cerimonia funebre si terrà domani, mercoledì 4 dicembre, alle 11 presso il cimitero di Bruzzano. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di dolore e incredulità tra amici, familiari e membri della comunità, che si uniscono per commemorare la sua vita e il suo sogno interrotto.

Le indagini sull’incidente

La procura di Milano ha avviato un’indagine approfondita per chiarire le circostanze che hanno portato alla morte di Ramy. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava viaggiando a bordo di uno scooter insieme a un amico quando sono stati inseguiti da una gazzella dei carabinieri. Le autorità stanno esaminando attentamente i dettagli dell’incidente, cercando eventuali segni di impatto tra il veicolo dell’Arma e lo scooter. Nonostante le indagini siano ancora in corso, si ipotizza che la gazzella possa aver evitato di toccare la moto, ma la dinamica rimane poco chiara.

Il futuro delle indagini

Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Marco Cirigliano e dal procuratore Marcello Viola, che stanno valutando anche l’ipotesi di una perizia cinematica per ricostruire il sinistro attraverso calcoli e analisi tecniche. Nelle prossime ore, gli inquirenti ascolteranno Fares Bouzidi, l’amico che era alla guida dello scooter e che, dopo un periodo di coma, è stato dichiarato fuori pericolo dai medici. Anche il carabiniere alla guida della vettura è indagato per concorso in omicidio stradale, un ulteriore elemento che complica la situazione e solleva interrogativi sulla responsabilità dell’incidente.