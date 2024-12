Una figura di spicco della cultura milanese, fondatrice della Fondazione Giannino Bassetti

Un’eredità di passione e dedizione

Il , Milano ha perso una delle sue figure più rappresentative: Andreina Rocca Bassetti, deceduta all’età di 99 anni. Nata in una delle famiglie tessili più storiche d’Italia, la sua vita è stata un esempio di impegno e dedizione verso la comunità. Sposata con l’industriale Roberto Rocca, Andreina ha avuto un ruolo fondamentale non solo nella sua famiglia, ma anche nella società milanese, contribuendo attivamente a numerose iniziative culturali e sociali.

Fondatrice della Fondazione Giannino Bassetti

Nel 1994, insieme al fratello Piero Bassetti, Andreina ha fondato la Fondazione Giannino Bassetti, un ente che si è distinto per il suo impegno nella promozione della cultura e della ricerca. La fondazione ha sostenuto progetti innovativi e ha lavorato per preservare il patrimonio culturale italiano, dimostrando come la passione per la cultura possa trasformarsi in azioni concrete per il bene comune. Questo impegno le è valso, nel 2018, l’Ambrogino d’Oro, un riconoscimento che celebra le personalità che si sono distinte per il loro contributo alla città di Milano.

Un impegno costante per la cultura e l’arte

Andreina Rocca Bassetti non si è limitata a fondare una fondazione; è stata anche presidente onoraria dell’associazione “Amici del Fai” (Fondo Ambiente Italiano). Grazie alla sua instancabile dedizione, ha promosso il restauro di importanti luoghi storici, come la chiesa di San Carlo al Lazzaretto, e ha sostenuto il Castello Sforzesco, contribuendo a preservare la bellezza e la storia di Milano. La sua generosità e il suo spirito civico hanno ispirato molti, rendendola una figura amata e rispettata nella comunità.