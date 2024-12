Un caso che solleva interrogativi sulla sicurezza e la protezione delle vittime di stalking.

Il contesto del caso

Il caso di Alessandro Basciano, noto dj, e Sophie Codegoni, influencer e modella, ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica per la gravità delle accuse di stalking. La procura di Milano ha recentemente presentato un appello al tribunale del Riesame per richiedere gli arresti domiciliari per Basciano, dopo che era stato arrestato e poi rilasciato. Secondo i magistrati, esiste un concreto rischio che l’uomo possa continuare a commettere atti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

Le accuse e la testimonianza di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha denunciato Basciano nel dicembre 2023, sostenendo di aver ricevuto minacce e insulti, anche attraverso messaggi privati. Durante il suo interrogatorio, la giovane modella ha confermato la sua posizione, ribadendo di non aver mai ritirato la querela e di non avere intenzione di farlo. Le sue dichiarazioni sono supportate da prove, tra cui chat e messaggi che dimostrano il comportamento persecutorio dell’ex compagno. Questo aspetto è cruciale per comprendere la gravità della situazione e il potenziale pericolo che Basciano rappresenta.

Le implicazioni legali e sociali

Il caso ha sollevato importanti questioni legali e sociali riguardanti la protezione delle vittime di stalking. La decisione della procura di richiedere gli arresti domiciliari per Basciano evidenzia la necessità di un intervento tempestivo e deciso da parte delle autorità per garantire la sicurezza delle vittime. Inoltre, il caso mette in luce la difficoltà che molte donne affrontano nel denunciare atti di violenza e stalking, spesso temendo ritorsioni o non venendo credute. È fondamentale che la società prenda coscienza di queste problematiche e che vengano adottate misure adeguate per proteggere le vittime e punire i colpevoli.