Unione sindacale di base proclama uno sciopero generale per il 13 dicembre, ecco le ragioni.

Il contesto dello sciopero generale

Il segnerà una data cruciale per il mondo del lavoro in Italia, con uno sciopero generale indetto dall’Unione Sindacale di Base (Usb). Questa mobilitazione si inserisce in un contesto di crescente insoddisfazione nei confronti delle politiche del governo di Giorgia Meloni, che secondo i sindacati stanno portando a un deterioramento delle condizioni di vita e di lavoro. L’agitazione è stata annunciata lo scorso ottobre e si prevede che avrà un impatto significativo su diversi settori, in particolare sui trasporti pubblici e ferroviari.

Impatto sui trasporti pubblici

Come già accaduto in precedenti scioperi, anche questa volta i mezzi di trasporto pubblico saranno tra i più colpiti. A Milano e in Lombardia, i lavoratori di Trenord e Atm incroceranno le braccia, causando disagi a chi utilizza metropolitane, bus e tram. Lo sciopero dei treni inizierà alle 21 del 12 dicembre e terminerà alle 20.59 del giorno successivo. I mezzi di trasporto pubblico locale (Tpl) saranno a rischio per 24 ore, con modalità che varieranno a seconda del territorio. Questo sciopero si preannuncia come uno dei più significativi dell’anno, con la partecipazione di lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private.

Le ragioni dello sciopero

Le motivazioni che hanno spinto l’Usb a proclamare questo sciopero generale sono molteplici. In un comunicato ufficiale, il sindacato ha denunciato le scelte del governo che, a loro avviso, stanno portando a un aumento delle disuguaglianze sociali e a un impoverimento generale della popolazione. Le politiche economiche attuate dall’esecutivo sono criticate per favorire le banche e le grandi imprese, mentre i diritti fondamentali dei cittadini vengono messi in discussione. La Usb ha sottolineato che non c’è un ambito della vita sociale, politica e culturale che non sia sotto attacco, dalla scuola alla sanità, dall’ambiente ai diritti civili.

Un futuro incerto

Il sindacato avverte che le scelte attuali del governo stanno ipotecando il futuro delle nuove generazioni, con pensioni sempre più basse e un deterioramento della qualità della vita. La crisi climatica e la mancanza di politiche adeguate per affrontarla sono altrettanto preoccupanti. L’Usb ha fatto appello a una mobilitazione generale, invitando tutti i lavoratori e i cittadini a unirsi per difendere i diritti e le libertà democratiche. Questo sciopero rappresenta non solo una protesta contro le politiche attuali, ma anche un tentativo di risvegliare la coscienza collettiva su temi cruciali per il futuro del Paese.