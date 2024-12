La Polizia di Stato ha arrestato 14 persone coinvolte in un'organizzazione di spaccio tra Milano e Bollate.

Un’operazione contro il traffico di droga

La Polizia di Stato di Milano ha recentemente condotto un’importante operazione contro il traffico di droga, portando all’arresto di 14 individui, tra cui 6 italiani e 8 albanesi. Questi soggetti erano coinvolti in due associazioni criminali attive nelle zone di San Siro e Lampugnano, nonché a Bollate e Baranzate. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia, hanno rivelato un sistema ben organizzato per la vendita e distribuzione di cocaina e hashish.

Il ruolo dei “cavallini” nello spaccio

Un aspetto inquietante emerso dalle indagini è il coinvolgimento di cosiddetti “cavallini”, giovani spacciatori che operavano sul territorio. Questi individui, privi di permesso di soggiorno, entravano in Italia per brevi periodi, sfruttando un sistema di visti per rimanere nel paese. A ciascuno di loro veniva fornito un supporto logistico completo, che includeva appartamenti arredati, automobili e telefoni. Inoltre, venivano addestrati sulle modalità di spaccio e su come interagire con i clienti.

Sequestri e arresti significativi

Durante l’operazione, la Polizia ha effettuato 10 arresti in flagranza di reato e ha sequestrato circa 700 grammi di cocaina e 4 chilogrammi di hashish. Questi risultati evidenziano l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga, un problema che affligge molte città italiane. Le indagini hanno coinvolto 21 persone, dimostrando la complessità e l’ampiezza del fenomeno dello spaccio di stupefacenti.