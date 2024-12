Un tentativo di suicidio provoca disagi nella circolazione della linea 1.

Un grave incidente nella metropolitana di Milano

Questa mattina, poco prima delle 8, un tragico incidente ha colpito la metropolitana di Milano, precisamente nei pressi della stazione di Loreto. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe stata travolta da un treno della linea 1, portando a una sospensione immediata della circolazione. L’Azienda Trasporti Milanesi (ATM) ha prontamente comunicato la situazione, attivando autobus sostitutivi per garantire la mobilità dei passeggeri.

Intervento dei soccorsi e dinamica dell’incidente

In seguito all’incidente, sono stati inviati sul posto un’ambulanza, un’auto medica, i vigili del fuoco e la Polizia Locale per gestire la situazione e fornire assistenza. Le autorità stanno attualmente indagando sull’accaduto, e si sospetta che possa trattarsi di un gesto volontario. La linea 1 è stata chiusa tra le fermate di Palestro e Pasteur, causando notevoli rallentamenti su tutta la rete metropolitana.

Disagi per i pendolari e misure di emergenza

Il traffico sulla linea 1 è stato fortemente compromesso, specialmente in un orario di punta come quello delle 8 del mattino. ATM ha attivato mezzi sostitutivi per collegare le stazioni di Palestro e Pasteur, ma i passeggeri sono stati avvisati di possibili ritardi. Inoltre, è stato comunicato che a Loreto non è possibile effettuare cambi tra la linea 1 e la linea 2, mentre a Porta Venezia non è possibile cambiare con le linee S. La situazione è in continua evoluzione e ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.