Un incendio è scoppiato in un capannone a Dresano, mobilitando i soccorsi.

Un pomeriggio di emergenza a Dresano

Nel primo pomeriggio di lunedì, un incendio ha colpito un capannone situato in via Milano a Dresano, un comune del Milanese. L’allerta è scattata intorno alle 13.30, quando i vigili del fuoco di Milano e Lodi sono stati chiamati a intervenire per domare le fiamme che si stavano rapidamente propagando. Sul posto sono state inviate otto squadre di pompieri, pronte a fronteggiare la situazione critica.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche due equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), che hanno portato con sé un’ambulanza e un’auto medica. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non ci sarebbero stati feriti o intossicati. Tuttavia, la situazione rimane sotto controllo, con i pompieri che continuano a lavorare per contenere il rogo e valutare l’entità dei danni.

La zona industriale di Dresano

L’incendio è scoppiato in una delle aree industriali del piccolo comune a sud-est della Città metropolitana di Milano. Questa zona è caratterizzata da numerosi capannoni e attività produttive, rendendo l’incidente particolarmente preoccupante per la sicurezza dei lavoratori e dei residenti. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, mentre i pompieri si adoperano per spegnere le fiamme e prevenire ulteriori danni.