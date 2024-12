Un intervento di soccorso mette in luce i rischi di escursioni non preparate

Un pomeriggio di paura sul Resegone

Domenica scorsa, un gruppo di quattro giovani milanesi ha vissuto un’esperienza drammatica sul Pizzo Morterone, a 1.600 metri di altitudine. Senza l’equipaggiamento necessario e con scarsa esperienza, si sono trovati in difficoltà quando il sole ha iniziato a calare. La richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 18.15, quando i ragazzi hanno contattato i soccorsi, dichiarando: “Siamo bloccati sul Pizzo Morterone”. La situazione si è rivelata più seria del previsto, poiché non avevano calcolato i tempi di rientro e le ore di luce disponibili.

Le insidie dell’escursionismo invernale

La mancanza di preparazione ha messo a rischio la vita dei giovani escursionisti. Non solo non conoscevano la zona, ma erano sprovvisti di attrezzature fondamentali, come torce per illuminare il percorso e abbigliamento adeguato per affrontare le basse temperature. Le condizioni climatiche in montagna possono cambiare rapidamente e senza l’equipaggiamento giusto, il rischio di incidenti aumenta notevolmente. Fortunatamente, i vigili del fuoco e i volontari del Soccorso alpino di Lecco sono intervenuti prontamente, localizzando il gruppo e riportandolo in sicurezza a valle.

Lezioni da apprendere per future escursioni

Questo episodio serve da monito per tutti gli appassionati di escursionismo. È fondamentale pianificare ogni uscita in montagna, tenendo conto delle condizioni meteorologiche, del percorso e dell’equipaggiamento necessario. I vigili del fuoco hanno sottolineato l’importanza di utilizzare attrezzature adeguate alle temperature invernali e di informarsi sulle zone impervie. La preparazione è la chiave per godere della bellezza della natura senza mettere a rischio la propria vita e quella degli altri.